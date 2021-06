В Италии нашли эзотерический бассейн, которому 3500 лет Warner Bros. снимет свой приквел «Властелина колец» » 5 впечатляющих фильмов об экологии — что посмотреть После просмотра этих документальных лент вам захочется изменить мир! Сегодня жанр документального кино все больше набирает места посреди боевиков и экшнов, а запросы общества на него растут. Мы предлагаем пять документальных фильмов, которым стоит посвятить время. 1. Корпорация «Еда»

Год: 2008

Оригинальное название: Food, inc. Документальный фильм снят в США, который рассказывает о производстве различных продуктов. В фильме говорится, что почти все продукты в магазинах Америки продаются потребителям по чрезмерно завышенным ценам, а сами при этом экологически опасны и вредны для здоровья человека. В свое время фильм вызвал сильную негативную реакцию со стороны корпораций, занятых в производстве продуктов. 2. Грязь! Фильм

Год: 2009

Оригинальное название: Dirt! The Movie Фильм раскрывает важную, однако неочевидную проблему сохранения почвы – плодородного слоя земли. В ленте раскрывается связь человека и места, где он живет, знакомя зрителя с концепцией, что плодородная почва – основа человеческой цивилизации, для которой взаимодействие с землей и сельское хозяйство оказались отправной точкой в современность, а потом переключаются на актуальные проблемы и их причины. 3. Бухта

Год: 2009

Оригинальное название: The Cove Документальный фильм рассказывает об охоте японских рыбаков на дельфинов. Лента в 2010 году получила награду «Оскар», что сильно разозлило правительство Японии. Главный герой фильма – дрессировщик дельфинов Рик О’Берри, он раскрывает зрителю проблему массового убийства дельфинов в Японии. Герой ленты бегает за рыбаками, пристает к прохожим на улицах и врывается в кабинеты к чиновникам, чтобы раскрыть глаза всем на тот факт, что ежегодное убийство 23 тысяч дельфинов – это преступление против планеты. 4. Мусор

Год: 2012

Оригинальное название: Trashed Авторы фильма рассказывают о фактах, представляющих серьезную угрозу здоровью человека. Лента снята в форме диалогов между Джереми Айронсом и жителями разных уголков планеты – от Исландии до Индонезии. Среди собеседников: ученые, политики и простые люди. Всех их объединяет то, что они так или иначе пострадали от загрязнения окружающей среды отходами. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов. 5. Дом

Год: 2009

Оригинальное название: Home Поэтический документальный фильм известного французского фотографа и активиста по борьбе за чистоту окружающей среды Яна Артюс-Бертрана. Фильм сосредотачивается на планах земной поверхности с высот, откуда прекрасно видны природные достопримечательности и то, как человечество превращает их во что-то ненужное. Артюс-Бертран начинает с важности маленьких и больших экосистем планеты. В объектив попала красота всех континентов, которая страдает от последствий глобального потепления.