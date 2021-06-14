5 легких романтических комедий — что посмотреть

Мы собрали для вас подборку ярких и добрых ромкомов, которые можно посмотреть уже сегодня.

Иногда хочется посмотреть что-то легкое, но интересное. Идеальным решением в таком случае станут уютные романтические комедии. Они подарят заряд хорошего настроения и веру в лучшее, ведь всегда заканчиваются хеппи-эндом.

«Шопоголик»

Главная героиня — журналистка по имени Ребекка, которая очень любит покупать вещи и мечтает писать о моде. Но любовь героини к шопингу загоняет ее в огромный денежный долг, поэтому она вынуждена устроиться на работу в финансовое издание. Ирония заключается в том, что девушка, которая по уши в долгах, теперь советует читателям, как экономить деньги.

«Фея-крестная»

Элинор усердно учится в школе фей и мечтает стать крестной феей для какой-то маленькой девочки. Но как-то она узнает, что учреждение собираются закрыть, а ее сделать зубной феей. Она находит письмо 10-летней Маккензи с просьбой исполнить ее заветное желание. Поэтому Элинор отправляется в мир людей, но, оказывается, Маккензи уже выросла и в сказки больше не верит.

«По воле случая»

Линдси — трудоголик, которая занимается сделками по выкупу земли для отелей. Как-то она получает задание — отправиться в Ирландию и уговорить местных, продать землю, на которой расположен старинный замок. Чтобы выполнить свое задание, девушке приходится задержаться в милом городке и поближе познакомиться с традициями его обитателей.

«Как выйти замуж за 3 дня»

В некоторых странах существует традиция, согласно которой 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине и он не имеет права ей отказать. Узнав об этом, Анна отправляется в Дублин, куда поехал ее возлюбленный, чтобы сделать ему предложение. Но на пути с девушкой случается множество странных и смешных вещей, которые совершенно все меняют в ее жизни.

«Письма к Джульетте»

Журналистка New Yorker Софи отправляется в Верону, где случайно узнает о том, что девушки часто пишут Джульетте письма и просят совета. Как-то к Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Прочитай его, девушка решает ответить на это любовное послание.