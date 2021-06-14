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40-летняя Пэрис Хилтон превратит свою свадьбу в розовый кошмар

Мать модели рассказала, как будет проходить торжество.

Плюшевые мишки и единороги: 40-летняя Пэрис Хилтон превратит свою свадьбу в розовый кошмар

40-летняя Пэрис Хилтон готовится выйти замуж за писателя и предпринимателя Картера Реума. Ранее она уже дважды была помолвлена, но отношения долго не просуществовали. Реума Пэрис встретила в апреле 2020-го, с тех пор она мечтает взять его фамилию и выстроить с ним полноценную семью.

Подготовку к торжеству Хилтон ведет вот уже несколько месяцев, но ей по-прежнему не видно конца. На помощь дочери поспешила мама — 62-летняя Кэти.

Журналистам она раскрыла некоторые подробности торжества дочери. Так, оказалось, что даже спустя много лет Пэрис не изменяет собственному вкусу и намерена превратить свою свадьбу в самый настоящий розовый кошмар.

«Мы поговорим с ней. Надеюсь, что это будет красиво и классически. Вообще, я знаю, что она была бы очень счастлива, если бы с потолка свисали белые плюшевые мишки и единороги. В этом плане она очень легкая», — приводит слова звездной родительницы JustJared.

Платье Пэрис, судя по всему, также пока не выбрала, но не исключено, что она решится появиться на собственной свадьбе в наряде цвета фуксии.

Источник фото: Legion-media

14 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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