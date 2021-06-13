Звезда Игры Престолов Эмили Кларк создала комикс о матере-одиночке

Героиня комикса обладает сугубо женской суперспособностью, которую обретает в критические дни, и борется с торговцами людьми.

Британская актриса, ставшая звездой сериала Игры престолов благодаря роли Дейенерис Таргариен, Эмилия Кларк представила собственный комикс под названием M.O.M.: Mother of Madness, что в переводе звучит, как Мать безумия.

Комикс состоит из трех частей, которые Эмилия называет «смесью большого количества глупостей и насмешливого юмора», созданного в духе Дэдпула, однако с очень феминистской чувствительностью.

По сюжету, мать-одиночка Майя должна заниматься никчемными делами. Ее фишка в сверхспособности, которую она обретает во время менструального цикла.

«Она мать-одиночка, которая должна заниматься д*рьмовыми делами. Идея комикса появилась из-за того, что матери-одиночки — супергерои. Для этого нужна сверхчеловеческая сила. Что, если бы они были супергероями по закону?», — отметила актриса.

Идея сконцентрирована на менструальных днях из-за того, что это ненавистные дни для каждой женщины.

«Вздутие живота, рост волос, перепады настроения, прыщи, все это… Мы ненавидим это, когда это происходит. Причем я говорю как за себя, так и за всех девушек и женщин во время месячных, которых я когда-либо встречала. Что, если мы перевернем это и сделаем этот период временем уникальной, безумной, сверхчеловеческой силы в нашем теле? Когда Майя напугана, она становится невидимой, когда она злится, становится сверхсильной», она стреляет волосами из-под мышек, как Человек-паук паутиной» , — добавила Эмилия.

Таким образом, свои сверхспособности Майя использует с пользой, она противостоит работорговцам.

Известно, что комикс создавался в течение трех лет. В помощь Кларк пришли писательница Маргарит Беннетт и художница Лейла Лейз.

Презентация проекта запланирована на 21 июля.