Восстановились съемки самой масштабной украинской ленты «Довбуш»

В июне этого года начались досъемки историко-приключенческого фильма Олеся Санина «Довбуш».

В прошлом году, когда к съемкам все было готово: графики актеров, костюмы, построены декорации, за 3 дня до старта, в Украине объявили полный локдаун. «Для картины — это означало смерть» — сказал режиссер и сопродсер картины Олесь Санин. Но, к счастью, почти год спустя съемки восстановили.

Картину «Довбуш» называют самым масштабным украинским кино по количеству декораций, рекострукторов, актеров, каскадеров и локаций. Авторы ленты заявляют, что хотят сделать прецедент на мировом рынке.

Действие фильма происходит в Карпатах в начале 18 века. Правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Только двое братьев, Олекса и Иван Довбуши идут на поиски мести панам. В ходе событий браться становятся врагами, ведь один из них стремится только к деньгам, а не к справедливости.

«У каждой нации есть свой национальный герой. У нас это Довбуш» — рассказал Олесь Санин.

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