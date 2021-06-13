В ВОЗ допустили создание коронавируса в лаборатории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова изучить версию об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, предполагающую утечку из лаборатории в китайском Ухане. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус, передает Фармапедия.

«Есть четыре гипотезы, но не они окончательные. Я считаю, что все четыре гипотезы должны обсуждаться», — отметил глава ВОЗ. Деталей он не привел.

Глава ВОЗ отметил, что эта тема поднималась на заседании саммита лидеров стран G7, которое прошло 12 июня в городе Карбис-Бэй в Великобритании. Гебрейесус добавил, что выводы, сделанные после первого этапа расследований о происхождении коронавируса, не являются окончательными.

Гебрейесус подчеркнул, что люди должны знать, откуда возник этот вирус, чтобы в будущем можно было предотвратить повторение пандемии.

Напомним, в марте ВОЗ исключила версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Международная команда экспертов, которая проводила расследование в Ухане, назвала наиболее вероятной передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. В то же время версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно поднимала прежняя администрация США.