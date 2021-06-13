В Швейцарии по запросу США арестовали владельца телеграм-канала «Незыгарь» пропагандиста Клюшина

В Швейцарии арестовали близкого к Кремлю российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого СМИ называли предполагаемым владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Об этом сообщает издание Gotham city, на публикацию обратили внимание «Открытые медиа».

Издание уточняет, что предпринимателя задержали в городе Сьон на юго-западе страны еще в конце марта. Это случилось после того, как США обратилась к властям Швейцарии с просьбой об экстрадиции. Выяснилось, что в Штатах Клюшин стал фигурантом дела об инсайдерской торговле.

Защита предпринимателя дважды обжаловала его арест и даже требовала компенсацию за преследование. В жалобах Клюшин указывал, что «обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего экстрадиции государства», а преступлений, в которых его обвиняют, никогда не совершал.