В Африке найдены останки протопланеты, которая старше Земли

Изучение древних протопланет, образовавшихся на заре формирования Солнечно системы, затруднено в связи с практически полным отсутствием образцов коры этих космических объектов. Недавно в пустыне Эрг-Шеш, расположенной в западной части Сахары на юго-западе Алжира, французские исследователи выявили осколок космического объекта, предположительно образованного в результате вулканической деятельности на протопланете, возраст которой превышает возраст нашей Земли.



Общая масса нескольких осколков метеорита Erg Chech 002 (EC 002) составляет около 32 кг. Почти год назад в мае 2020 года космический объект был тщательно изучен и в результате ученые пришли к выводу, что EC 002 можно отнести к классу ахондритов, весьма редких метеоритов вулканического происхождения, в структуре которых имеются кристаллы пироксена.

Космических объектов такого класса науке известно всего 3179 единиц. Однако 95% известных осколков принадлежат двум космическим телам. При этом 75% от всех небесных тел происходят из коры одного астероида, предположительно 4-Vesta.

Найденные осколки Erg Chech 002 классифицируются как андезиты. В условиях Земли такая порода формируется на границе магмы и тектонических плит. Исследование с использованием радиоактивных изотопов позволило оценить возраст кристаллизовавшихся элементов Erg Chech 002 в 4,565 млрд лет, что на 25 млн лет старше общепринятого наукой возраста Земли (4,54 млрд лет). Примечательно, что EC 002 являлась частью протопланеты, возраст которой ученые определили как 4,566 млн лет.

В результате формирования коры древней планеты через миллион лет после ее образования и сформировались кристаллы, найденные учеными в Сахаре. Протопланеты, образовывающиеся на заре формирования солнечной системы, были позже либо по