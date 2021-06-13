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Ученые предупредили о серьезных изменениях общих симптомов COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19, передает The Mirror.

По информации издания, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле. Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор уточнил, что «индийский вариант» вируса SARS-CoV-2 проявляется как обычная простуда. Поэтому людям с подобными симптомами необходимо в обязательном порядке проходить тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на мероприятия, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил ученый.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к основным симптомам COVID-19 сухой кашель, лихорадку и утомляемость.

13 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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