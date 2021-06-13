Ким Кардашьян покрыла свой Lamborghini шерстью В Сальвадоре собрались майнить криптовалюту на вулкане » Стало известно о планах НАТО отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе Страны НАТО планируют отказаться от развертывания ядерных ракет наземного базирования в Европе, об этом в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пишет издание Defense News со ссылкой на американского и европейского чиновников. Отмечается, что данное заявление содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня. Издание сообщило, что отказ от размещения ядерных ракет рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и отправная точка для диалога по вопросам контроля над вооружениями на встрече в Женеве 16 июня.