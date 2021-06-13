США решили создать новые авиабазы для хранения ядерного оружия

США намерены к 2030 году увеличить с двух до пяти число авиабаз стратегической авиации для размещения ядерного оружия. Об этом сообщили в Федерации американских ученых, пишет «Интерфакс».

Сейчас стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer находятся на базах в штатах Северная и Южная Дакота, Миссури, Луизиана и Техас. При этом хранилища с ядерными бомбами и ракетами с ядерными боеголовками есть только на двух базах.

Ожидается, что новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider будут дислоцированы на базах в Южной Дакоте, Техасе и Миссури.