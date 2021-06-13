Спецвыпуск «Друзей» привлек на HBO Max рекордное количество подписчиков

Спецэпизод сериала «Друзья» стал рекордным для HBO Max по количеству привлеченных подписчиков, об этом узнало издание Business Insider.

27 мая реюнион культового ситкома посмотрели около трети подписчиков стримингового сервиса, что является лучшей премьерой на канале за год. Остальные фильмы, включая «Мортал Комбат» и «Годзиллу против Конга», таким стартом и близко похвастаться не могут.

Премьера спецвыпуска «Друзей» состоялась в конце мая. На одной площадке собрались шесть героев ситкома 90-х, которые сыграли самих себя спустя 20 лет. По их заявлению, реюнион стал их последним совместным появлениям на киноэкране, но они продолжат дружить в реальной жизни.

Добавим, что режиссеру пришлось отбиваться от обвинений в расизме, зрители и критики посчитали, что спецэпизод оказался не так уж расово разнообразен. Также Бен Уинстон рассказал, на какие хитрости ему пришлось пойти, чтобы заставить актеров отыграть все, как он задумал.