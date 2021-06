Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19 США решили создать новые авиабазы для хранения ядерного оружия » Продан единственный билет на первый пилотируемый полет New Shepard Компания Blue Origin завершила онлайн-аукцион по продаже места пассажира на первый пилотируемый суборбитальный полет в космос многоразовой системы New Shepard. Победитель, чье имя пока не называется, заплатит 28 миллионов долларов за право слетать в космос вместе с основателем компании Джеффом Безосом и его братом, сообщается на сайте Blue Origin. Разработкой многоразовой суборбитальной системы New Shepard ведется с 2006 года частной космической компанией Blue Origin. Предполагается, что одноступенчатая ракета будет взлетать вертикально и пересекать линию Кармана, при этом пассажиры, находящиеся в капсуле, испытают кратковременное состояние невесомости, после чего капсула приземлится с помощью парашюта, а ракета вернется на Землю отдельно. Компания провела уже четырнадцать испытательных полетов и протестировала систему аварийного спасения и систему точной посадки. Ранее компания объявила, что готова к первому пилотируемому полету системы, намеченному на 20 июля 2021 года, хотя изначально он должен был состояться еще в 2017 году. При этом одно место в шестиместной капсуле было решено разыграть на аукционе, в котором за месяц приняли участие около 7600 человек из 159 стран. 12 июня компания объявила об итогах торгов — победитель, чье имя будет опубликован в ближайшие две недели, заплатит 28 миллионов долларов за полет вместе с основателем Blue Origin Джеффом Безосом и его братом Марком. Имя четвертого и последнего члена экипажа первого полета также будет объявлено позже. Вырученная за билет сумма будет передана организации Club for the Future, которую компания создала два года назад для образования детей в области космонавтики и инженерии. .