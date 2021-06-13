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При взрыве на рынке в Китае погибли 11 человек, еще почти 150 получили ранения

Взрыв газа произошел на рынке в городе Шиян китайской провинции Хубэй. В результате погибли не менее 11 человек, 144 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщило центральное телевидение Китая.

37 человек находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К месту трагедии выехал губернатор провинции Ван Чжунлинь.

СМИ сообщают, что в городе заработали несколько станций переливания крови для пострадаших.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Началось расследование.

13 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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