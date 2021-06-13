В Швейцарии по запросу США арестовали владельца телеграм-канала «Незыгарь» пропагандиста Клюшина В Индийском океане нашли популяцию вымирающих китов по их песням » Появился кадр со съемок пятой части фильма «Индиана Джонс» Стартовали съемки пятой части фильма «Индиана Джонс» и в сети появился первый кадр со съемочной площадки. Снимок опубликовал в Instagram актер Джош Гад. На нем можно увидеть исполнителя главной роли Харрисона Форда. «В мире все в порядке. С возвращением, доктор Джонс», — говорится в посте. Режиссером картины станет Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг в этот раз выступит продюсером ленты. Ранее стало известно, что Мадс Миккельсен («Еще по одной») снимется вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж в фильме «Индиана Джонс 5». Премьера фильма пока назначена на июль 2022 года.