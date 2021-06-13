Бабій Яр — Зеленський втягується у пропагандистську затію Кремля В Африке найдены останки протопланеты, которая старше Земли » НАСА впервые показало свою лунную супер-ракету Американское космическое агентство НАСА впервые полностью собрало и показало миру свою сверхтяжелую ракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну. Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента суперракеты. Запустить эту ракету в первый полет НАСА планирует уже в этом году. В ходе этого полета, названного «миссия «Артемида-1», ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения «Орион». Астронавтов, правда, в нем не будет: НАСА хочет вначале испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту. Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной (высотой) 54 метра каждый. АВТОР ФОТО,NASA Подпись к фото, Основную ступень подняли краном из горизонтального положения в сборочном цехе Космического центра Кеннеди Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета, в его первые две минуты. В пятницу и субботу работники Космического центра Кеннеди вначале подняли краном основную ступень, перевели ее из горизонтального в вертикальное положение, опустили между двумя ускорителями, уже стоявшими в мобильном пусковом комплексе, и соединили их. АВТОР ФОТО,NASA Подпись к фото, Затем огромную ракету перевели в вертикальное положение Вся эта конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. На мобильном пусковом комплексе ракету будут вначале тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку. Установка твердотопливных ускорителей на пусковой комплекс началась еще в прошлом ноябре. Основная же ступень все это время проходила основательное тестирование на стенде в штате Миссиссипи. АВТОР ФОТО,NASA Подпись к фото, НАСА хочет вернуться на Луну через полвека после первой лунной программы В марте конструкторы и инженеры успешно провели стендовый запуск двигателей продолжительностью восемь минут — именно столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы. Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди. Миссия «Артемида-3» — первый полет человека на Луну после «Аполлона-17», слетавшего в 1972 году, должна по плану стартовать в ближайшие годы. Контракт на создание спускаемого аппарата, который сядет на Луну, НАСА недавно подписала с компанией SpaceX Илона Маска. bbc.com