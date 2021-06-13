Волосы телезвезды Ивлеевой выставили на продажу с аукциона Как написать курсовую по гражданскому и уголовному праву? » Матч между Данией с Финляндией на Евро перенесли после потери сознания игроком Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии перенесли после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ». Матч проходил в Копенгагене на стадионе «Паркен». На момент остановки встречи счет в матче был 0:0. Игра возобновится 13 июня в 12:00 по московскому времени. Эриксен потерял сознание по ходу матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что он пришел в себя.