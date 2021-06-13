Лучшая музыка для работы по мнению ученых — составлен рейтинг

Ученые Бирмингемского университета доказали, что музыка является отличным помощником в повышении продуктивности и концентрации внимания, но это только в том случае, если она подобрана правильно. Некоторые треки, наоборот, могут заставить вас надолго погрузиться в размышления или вообще пуститься в пляс, что явно плохо отразится на вашей успеваемости.

Ниже мы подготовили научно обоснованную подборку лучшей музыки для работы. Надеемся, что теперь ваши трудовые будни будут проходить немного веселее!



Звуки природы

Многие из вас, наверняка, хотя бы раз пробовали засыпать под включенные на телефоне звуки природы. Шум дождя, шелест листьев, пение птиц… Все это заставляет тело и мозг расслабиться, погрузиться в приятную атмосферу спокойствия и умиротворения. Но недавно ученые из Политехнического института Ренсселера доказали, что мелодии, где присутствуют звуки природы, помогают человеку не только быстрее уснуть, но и способствуют повышению его работоспособности.

Казалось бы, как такое возможно, ведь это две противоположные вещи. Но выяснилось, что звуки природы подобно белому шуму маскируют все посторонние звуки, благодаря чему мы меньше отвлекаемся во время работы. Кроме того, такая музыка оказывает положительное влияние на когнитивные функции и концентрацию. Участники эксперимента, которые во время рабочего дня слушали звуки природы, заявили, что ощущали удовлетворенность проделанным трудом и жизнью в целом.

При этом не имеет значения, будут это «чистые» звуки природы или только мелодии с их добавлением. В любом случае положительный эффект не заставит себя долго ждать! А самое приятное, что этот способ к тому же простой и бесплатный – найти и послушать такую музыку можно в интернете (к примеру, на YouTube).

Любимые песни

У каждого из нас найдется хотя бы парочка песен-фаворитов, которые мы готовы прослушивать днями напролет. Так что вас останавливает? Думаете, что музыка будет отвлекать вас от работы? А вот и нет! Тереза Лисиюк (Teresa Lesiuk) из университета Майами выяснила, что прослушивание любимых песен – один из самых лучших способов снять стресс. А принимать какие-либо решения в стрессовом состоянии, в том числе и рабочие, лучше не стоит.

Также прослушивание любимых композиций улучшает настроение. Особенно ученые советуют это делать новичкам в коллективе. В первые дни своей работы они, как правило, сильно переживают, поэтому такой плейлист (причем неважно из композиций какого жанра он будет состоять) поможет им расслабиться и сконцентрироваться на главном.

Музыка, которая вам безразлична

У каждого человека разное восприятие окружения, поэтому способы, которые для одного окажутся идеальными, у другого – могут вовсе не сработать. Исследования тайваньского университета подтверждают эту мысль. Ученые установили, что некоторые люди при прослушивании любимой музыки, наоборот, теряют концентрацию, погружаются в свои глубинные мысли, забывают обо всем и едва ли не начинают подпевать (некоторые могут!).

В то же время композиции, которые не вызывают у них совершенно никаких эмоций, заставляют их сосредотачиваться на работе. Но не нужно включать музыку, которую вы ненавидите! Это должны быть нейтральные песни, например, те, которые часто крутят по радио.

Инструментальная музыка

Согласно результатам исследований Sound Masking Studies and References, слова в музыке отвлекают человека и заставляют его переключиться с текущего занятия на разбор текста и его обдумывание. Конечно же, не все люди подвержены этому явлению – как мы уже говорили выше, все воспринимают окружение по-разному. Тем не менее результаты наблюдений показали, что примерно у 48% людей при прослушивании музыки со словами сильно падает продуктивность.

Поэтому ученые советуют отдать свое предпочтение инструментальным композициям. И желательно, чтобы это был ни тяжелый металл, а какая-нибудь классика – игра на пианино, скрипке и так далее.

Музыка барокко

Сколько ученых – столько и мнений! К примеру, группа исследователей из университета и госпиталя Балтимора совместно с коллегами из университета Филадельфии заявили, что главное не музыка, а то, какой у нее темп! Их наблюдения показали, что люди, которые прослушивали более динамические композиции, лучше сдавали тесты на IQ. А фаворитом оказалась музыка эпохи барокко.

Похожие результаты получили ученые малайзийского инженерного колледжа. Им удалось узнать, что прослушивание музыки с темпом около 60 ударов в минуту помогает снять стресс и физическую усталость. Профессиональные музыканты такой темп называют «ларгетто» («larghetto»).

Средняя громкость

Какой бы из вышеперечисленных способов вы не выбрали для себя, дополнительно придерживайтесь еще одной рекомендации! Ученые сразу из четырех разных университетов выявили, что лучшее влияние на мозговую активность человека оказывает прослушивание музыки на средней громкости.

Согласно результатам исследований, умеренная или высокая громкость оказывают хорошее влияние на абстрактное мышление. Но вместе с этим мозг человека начинает медленнее обрабатывать поступающую к нему информацию.

Поэтому главное, что нужно для качественной работы – выбрать необходимую мелодию, будь то шум леса, композиция Баха или любимая песня Элджея, сделать среднюю громкость, устроиться поудобнее и только потом браться за дела!