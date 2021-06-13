Китайский марсоход сделал селфи отделяемой камерой

Китайское национальное космическое управление опубликовало новые снимки Марса, полученные первым китайским марсоходом «Чжужун». Среди них есть как панорамы окружающей местности, так и необычное селфи марсохода и посадочной платформы, которые было сделано при помощи отделяемой камеры, сообщается на сайте CNSA.

«Чжужун» прибыл к Марсу вместе с орбитальным зондом «Тяньвэнь-1» и высадился в южной части равнины Утопия в мае этого года, продемонстрировав способность Китая проводить сложные посадочные операции. Ровер должен проработать на Марсе не менее 90 марсианских суток (солов) и провести исследования структуры и состава поверхности Марса, в частности поискать залежи водяного льда. Для выполнения этих задач марсоход оснащен семью приборами — тремя камерами, георадаром, спектрометром, магнитометром и метеостанцией.

На сегодняшний день орбитальный зонд успешно функционирует на ретрансляционной орбите, а марсоход проработал на поверхности Марса 28 солов. Ранее он прислал снимки, подтвердившие факт съезда на поверхность Марса с посадочной платформы, а 11 июня команда миссии опубликовала цветные панорамы и снимки, переданные ровером на Землю вместе с первыми научными данными.

360-градусные панорамы были сделаны навигационной камерой, установленной на мачте марсохода, на них попала как посадочная платформа с флагом Китая, так и окрестности вокруг аппаратов, представляющие собой относительно ровную местность, покрытую небольшими камнями. На кадры также попали следы колес ровера и следы от выхлопов тормозных двигателей платформы, а также темная задняя оболочка и белый парашют, использовавшиеся на этапе посадки на Марс.

Кроме того, было опубликовано селфи марсохода и посадочной платформы, которые сделано при помощи отделяемой камеры. Ровер сначала разместил камеру на поверхности Марса, а затем переместился в нужную точку. Всего миссия обладала двумя такими камерами — первая была использована еще во время полета аппаратов к Марсу.