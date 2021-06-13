Уникальный кроссовер показала в соцсетях Ким Кардашьян
Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян показала Lamborghini Urus, полностью покрытый специальной тканью из овечьей шерсти. Ворсистого покрытия для оформления кузова и салона не пожалели: нетронутыми остались только светотехника, стёкла, шины, педали, подрулевые переключатели, приборная панель и тачпады информационно-развлекательной системы. Необычный «пушистый» Urus — часть рекламной кампании бренда одежды, принадлежащего Кардашьян.
© instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян устроила на фоне «пушистого» Lamborghini фотосессию в наряде из той же ткани. Продажи новой «уютной» коллекции женской одежды начнутся в понедельник, и Urus наверняка будет завлекать покупателей в одном из калифорнийских бутиков.
«Шерстяной» Lamborghini Urus выглядит эпатажно, и промоушен Кардашьян не остался без внимания. Более того, в таком виде автомобиль вполне может передвигаться по дорогам общего пользования.
Видео: https://www.instagram.com/kimkardashian
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