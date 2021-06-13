Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете принцессы Дианы Стало известно о планах НАТО отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе » Ким Кардашьян покрыла свой Lamborghini шерстью Уникальный кроссовер показала в соцсетях Ким Кардашьян Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян показала Lamborghini Urus, полностью покрытый специальной тканью из овечьей шерсти. Ворсистого покрытия для оформления кузова и салона не пожалели: нетронутыми остались только светотехника, стёкла, шины, педали, подрулевые переключатели, приборная панель и тачпады информационно-развлекательной системы. Необычный «пушистый» Urus — часть рекламной кампании бренда одежды, принадлежащего Кардашьян. © instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян устроила на фоне «пушистого» Lamborghini фотосессию в наряде из той же ткани. Продажи новой «уютной» коллекции женской одежды начнутся в понедельник, и Urus наверняка будет завлекать покупателей в одном из калифорнийских бутиков. «Шерстяной» Lamborghini Urus выглядит эпатажно, и промоушен Кардашьян не остался без внимания. Более того, в таком виде автомобиль вполне может передвигаться по дорогам общего пользования. Видео: https://www.instagram.com/kimkardashian