Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская Кэтрин отдала дань покойной свекрови принцессе Диане и пришла на саммит G7 в ее браслете, украшенном жемчугом и бриллиантами. Об этом пишет портал The Mirror.

Кейт Миддлтон также была одета в платье-пальто от Alexander McQueen молочного цвета за три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). Кроме того, на герцогине были туфли на каблуке, а завершал наряд белый клатч.

Браслет, созданный ювелиром Найджелом Милном, принцесса Диана надевала несколько раз. В частности, в нем она посетила Гонконг в 1989 году. Во время поездки Диана сочетала аксессуар с расшитым жемчугом платьем и кембриджской тиарой «Узелки любви».

Кейт Миддлтон и сама не в первый раз надевает этот браслет. Так, впервые она была замечена в нем в 2017 году в Берлине. Затем она снова надела его в 2018 году во время своего королевского турне по Швеции вместе с супругом принцем Уильямом.