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Глава МИД Британии: Москва «заплатит» за злонамеренное поведение

На «злонамеренные действия» со стороны России последует жесткий ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб телеканалу Sky News.

«Мы будем делать это (жестко отвечать — ред.), давая ясно понять России и другим враждебным государствам, что будем привлекать к ответственности и заставлять платить за злонамеренное поведение», — отметил Рааб.

В то же время он подчеркнул, что Лондон хотел бы улучшить отношения с Москвой. По его словам, «дверь дипломатии всегда открыта».

13 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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