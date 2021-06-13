Глава МИД Британии: Москва «заплатит» за злонамеренное поведение

«Мы будем делать это (жестко отвечать — ред.), давая ясно понять России и другим враждебным государствам, что будем привлекать к ответственности и заставлять платить за злонамеренное поведение», — отметил Рааб.

В то же время он подчеркнул, что Лондон хотел бы улучшить отношения с Москвой. По его словам, «дверь дипломатии всегда открыта».