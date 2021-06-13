Германия рекомендует запретить Телеграм

Мессенджер Telegram, созданный россиянином Павлом Дуровым, нарушает законы Германии. Об этом пишут журналисты Der Spiegel, отмечая, что сервису грозят штрафы на 55 млн евро.

Если сервис не выплатит в казну ФРГ эти деньги, он может быть заблокирован, сказано в статье.

Ее авторы указывают, что Telegram постепенно превращается в «самое опасное приложение в мире». «Русский Цукерберг» построил «темную империю», что перед новыми выборами в Германии таит угрозу — Берлин опасается, что немецких избирателей будут дезинформировать.

Кроме того, руководство Telegram не передает пользовательские данные следственным органам, как того требует германский Минюст.

Отмечается, что мессенджер до сих пор не назначил контактное лицо в Германии, из-за чего не реагирует на требования удалить противоправный контент.