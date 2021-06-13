Спецвыпуск «Друзей» привлек на HBO Max рекордное количество подписчиков » «Это будет еще ужаснее»: зрители оценили трейлер второго сезона сериала «Зло» Эмиссара темных сил в шоу исполнит Майкл Эмерсон. Канал Paramount Plus выпустил трейлер второго сезона сериала «Зло», также появилась дата его премьеры. Главная героиня — девушка-психолог, работающая с паранормальными событиями — вместе со священником и клерком снова будет бороться с темными силами, эмиссаром которых выступит Майкл Эмерсон. Он известен ролями в «Пиле» и «Остаться в живых». Двухминутный ролик демонстрирует кровавую резню, обряд экзорцизма, нападения демонов и чудовищ. Под публикацией трейлера на YouTube зрители говорят, что первый сезон им очень понравился и они ждут не менее пугающего и динамичного ужастика: «Интригует!», «Первый сезон был фантастическим, с нетерпением жду второго», «Paramount уже снес границы того, что позволено ТВ, наверное, это будет еще ужаснее», «Я никогда не думал, что буду смотреть такое шоу, как «Зло», но это интересно», «Это выглядит лучше, чем первый сезон. Даже эффекты лучше». Стартует второй сезон на канале Paramount+ 20 июня.