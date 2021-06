Под домом подозреваемого в серии убийств мясника нашли останки 17 человек Продан единственный билет на первый пилотируемый полет New Shepard » Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19 Британская королева Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19. Так, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса, стала дамой-командором ордена Британской империи, сообщает ТАСС. Гилберт не только посвятили в рыцари, но и вручили ей вторую по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании. Глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард также получил высокий титул за испытания препарата AstraZeneca. Рыцарский титул также был пожалован бывшей главе целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем и другим специалистам. Кроме медиков почетные награды от Елизаветы II получили деятели культуры и искусства, спорта, благотворительности. Например, актер Джонатан Прайс, который сыграл Папу Римского Франциска в фильме «Два Папы» (The Two Popes, 2019) и исполнит роль скончавшегося супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа в пятом сезоне сериала «Корона». Традиционно список лауреатов государственной награды оглашается дважды в год: перед Новым годом и в июне, когда Елизавета II празднует официальный день рождения. В 2020 году из-за пандемии объявление «летнего» списка передвинули на октябрь.