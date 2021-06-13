Бритни Спирс в купальнике похвасталась пикантной деталью на загорелом теле

Страдающая от недостатка общения певица Бритни Спирс в розовом купальнике похвасталась пикантной деталью на загорелом теле. Достаточно давно блондинка находится под строгой опекой собственного отца. «Одичавшей» Спирс ничего не остается, как общаться со своими фолловерами на личной странице в Instagram.

Так, на днях Спирс решила удивить публику и раскрыла свою тайну: певица повернулась к камере спиной и показала совсем крошечную татуировку на шее, которую она все время прятала под волосами. Как оказалось, надпись на иврите на шее Спирс есть уже давно, но о ней практически никто ничего не знает.

«Это не просто иврит, а исполнение с обратной надписью. Там написано Мем Хей Шин, что означает исцеление. Это моя любимая татуировка, но по иронии судьбы ее вы никогда не видели», — похвасталась она.

«Мне кажется или у нее раньше была фея на пояснице? Где она? Может, эта Бритни — фейк?», «Осознание, что есть еще татуировка, сделало мой день», «Фантастическая изюминка», — комментировали они.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова