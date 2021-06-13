Без макияжа и нижнего белья: «честное» фото 45-летней Шарлиз Терон утекло в Сеть

«Честные» снимки 45-летней Шарлиз Терон утекли в Сеть. Папарацци умудрились подловить нечасто появляющуюся на публике в последнее время актрису возвращающейся с пробежки. «Расправа» была жестокой: снимки разлетелись по всем журналам и газетам.

После работы в «Бессмертной гвардии» Терон какое-то время не звали на новые съемки. Однако, позже Шарлиз поступило предложение сняться в «Форсаже 9». Готовиться к своему эффектному появлению в кадре Терон начала заранее, а после съемок продолжила поддерживать свою фигуру.

Так, возвращаясь с очередного занятия, Терон и оказалась пойманной в объектив камеры. В кадре Шарлиз предстала в черном топе без бюстгальтера и леггинсах насыщенного апельсинового цвета. На голове Терон творилось что-то невероятное, а на лице не было ни грамма косметики.

Сама Терон, судя по всему, не ожидала, что на нее из-за кустов выскочат фотографы, поэтому спрятаться не успела.

В зарубежной прессе, в свою очередь, эталонные формы Шарлиз поспешили похвалить. Многие в комментариях к новостям отмечали, что выглядит Терон на зависть всем вокруг.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова