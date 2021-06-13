Бабій Яр — Зеленський втягується у пропагандистську затію Кремля

Зеленський втягує Україну у пропагандистську затію Кремля. Російський проєкт мали би заблокувати на старті. З нього може вирости додаткова геополітична загроза. Про це заявив в коментарі Gazeta.ua політолог Михайло Басараб.

Шмигаль надав доручення Фонду державного майна віддати в оренду приватному російському проєкту «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» реконструйований на державні кошти будинок колишньої контори Лук’янівського єврейського кладовища. Він є частиною українського проєкту комплексної меморіялізації Бабиного Яру. Про це повідомляв співпрезидент Асоціації єврейських організацій і громад України Йосиф Зісельс.

За російським проєктом меморіалізації Бабиного Яру стоїть потужне олігархічне лоббі. Яке підпорядковане Кремлю. Москва хоче використати цей майданчик і тему Голокосту для дискредитації України на міжнародній арені. Кожен, кого залучили, отримав якусь вигоду: піар, фінанси, преференції у бізнесі з РФ абощо.

В оточенні Зеленського є лобісти російських інтересів. Кремлівський проєкт може просувати Єрмак



В оточенні Зеленського є лобісти російських інтересів. Кремлівський проєкт може просувати керівник Офісу Єрмак. Також активно популяризує мер Києва Кличко, якому можливо байдуже за чиї гроші, аби проєкт асоціювався з його іменем. Проштовхує проєкт і олігарх Пінчук, який завжди мав бізнес-інтереси на РФ.

Режим України має розуміти важливість гуманітарної складової у безпеці – захист національної пам’яті, культури, державної мови. Доки вважатимуть це питанням десятого порядку, доти будуть проблеми. Кремль через Зеленського використовує зараз проблематику гуманітарної експансії як основну зброю проти України і Заходу.

Московський проєкт мали би заблокувати на старті. Бо з нього може вирости додаткова геополітична загроза, коли завдяки спорудженому у Києві російському пропагандистському комплексу Україну і українців виставлятимуть на весь світ як основного пособника Третього Рейху у питанні Голокосту. Це ж давня російська маячня.

Росія хоче використати трагічну сторінку в історії людства, щоб зробити крайніми українців, очорнити Україну

Проєктом меморіалу мала би займатись держава. Такий проєкт існує, розроблений українськими науковцями і затверджений на урядовому рівні. За ним на місці трагічних розстрілів у Бабиному Яру не можна зводити капітальних будівель. Обговорення цього ландшафтного проєкту з боями пробиває громадськість. Тобто громадськість захищає державний проєкт, а влада фактично стала на бік російського. Ситуація абсурдна. Остаточну крапку в цьому питанні мав би поставити Зеленський, оскільки він вже дав втягнути себе в скандал. Заборонити російський проєкт. Пояснити, в чому його шкода для держави Україна. І дати «зелене світло» вже розробленому українському. Залучити ресурси державного бюджету, неросійських меценатів.

Речі треба називати своїми іменами – є російський проєкт і є український державний. Зеленський має про це заявити.

Агресор і окупант хоче використати трагічну сторінку в історії людства, щоб зробити крайніми українців, очорнити Україну. Відвести провину від себе за співучасть радянського сталінського режиму з гітлерівською Німеччиною. І, на превеликий жаль, вище керівництво України цього не розуміє. Дає можливість використовувати себе в цій ганебній пропагандистській затії Кремля.