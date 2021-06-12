Японского ученого заподозрили в шпионаже в пользу России

Ученый из Японии, которого 10 июня задержали по подозрению о шпионаже в пользу России, мог передавать информацию о секретном американском космическом беспилотнике.

Как сообщает телеканал NHK, 70-летний Миясака признался на допросе, что по просьбе сотрудника торгового представительства России в Японии передал данные о новейших технологиях США в области освоения космоса.

Речь идет об экспериментальном беспилотном космическом челноке X37B. По информации источников NHK, Миясака также признался, что на протяжении последних 30 лет передавал данные 15 сотрудникам российского торгпредства. За это он получил в общей сложности вознаграждение в размере 10 миллионов иен (около $91 тыс.).

Бывшего руководителя исследовательской компании, которая занималась анализом научной и технической литературы заподозрили в незаконном использовании баз данных и передаче информации сотруднику торгового представительства России в стране. По данным полиции, Миясака сделал копии не менее восьми публикаций, касающихся разработок беспилотников и радаров.