«  
  »

Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема

Китайская компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, зарядка будет осуществляться беспроводным способом. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge.

При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.

12 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  