В США в штате Массачусетс горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда, однако позже выплюнул Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг » Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема Китайская компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, зарядка будет осуществляться беспроводным способом. Об этом сообщает издание Gizmochina. Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge. При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.