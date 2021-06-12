Власти Израиля продлили до 27 июня ограничения на выезд в некоторые страны

Правительство Израиля одобрило продление до 27 июня срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, включенные в так называемый красный список в связи с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра, со вторника, 15 июня 2021 года, Украина, Эфиопия и Турция будут исключены из списка стран, посещение которых ограничено.

В красный список в настоящий момент включены Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Украина, Эфиопия, ЮАР, Россия и Аргентина.

Также Израиль продлил срок действия основных ограничений на авиаперевозки до 30 июня 2021 года.

Несмотря на то, что власти страны с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство.

В Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что разрешения на поездку в страны из красного списка выдаются только уполномоченной израильской комиссией. Все пассажиры, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных от COVID-19, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения сроком 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.