В США в штате Массачусетс горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда, однако позже выплюнул

В США в штате Массачусетс горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда, однако позже выплюнул, в результате чего мужчина получил небольшие травмы, сообщает BBC News.

Со слов дайвера, он нырял в акваланге, когда почувствовал сильный толчок, после чего кругом потемнело. Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, ощупал все вокруг себя, но не увидел зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита. В тот момент он думал о жене и двух сыновьях, рассказал дайвер.

Спустя 30–40 секунд кит вынырнул на поверхность, начал трясти головой, мужчину подбросило в воздух, и он упал в воду. Его напарник помог дайверу вернуться обратно в лодку.

Ученые считают, что кит проглотил дайвера случайно. Обычно горбатые киты широко открывают рот, чтобы проглотить как можно больше рыбы или криля.