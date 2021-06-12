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Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг

Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга. Об этом сообщается на сайте медицинского центра.

Специалистами с помощью искусственного интеллекта были изучены данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Ученые измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями. Также были проанализированы генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Отмечается, что исследователи обнаружили «пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера». Специалистами были изучены потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера. Она обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

12 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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