Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг

Специалистами с помощью искусственного интеллекта были изучены данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Ученые измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями. Также были проанализированы генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Отмечается, что исследователи обнаружили «пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера». Специалистами были изучены потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера. Она обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.