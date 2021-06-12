Ученые доказали вред попыток превратить «сову» в «жаворонка»

Ученые из Университета Эксетера провели статистический анализ 451 тыс. 25 медицинских записей в базе данных британского биобанка с данными отслеживания сна по 85 тыс. 884 из них, а также анкет о сне и рабочих привычках. В итоге оказалось, что у «жаворонков» риск депрессии ниже, а самочувствие в целом лучше. Это объясняется, скорее всего, тем, что «совы» чаще страдают от несоответствия рабочего графика с комфортным для них расписанием сна и бодрствования. Также ученые обнаружили, что люди, которые отклонялись от своих естественных биологических часов, чаще жаловались на депрессию и плохое самочувствие. При этом в выходные, когда не надо рано вставать, «совы» чувствуют себя лучше.

Эти выводы — не новы, однако интересно другое: раньше все подобные исследования предлагали «совам» постепенно сдвигать график сна, смещая подъемы на более ранее время в течение нескольких недель (месяцев). Нынешнее исследование подчеркивает, что важно согласовывать время сна и бодроствования с естественными «внутренними часами», не пытаясь ничего изменить. Также ученые говорят, что более гибкий рабочий график в будущем может помочь смягчить некоторые негативные последствия для здоровья, тем более что на фоне пандемии ковида многие перешли на удаленную работу без постоянной необходимости «высиживать» на работе с девяти до пяти.