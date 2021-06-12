Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила $73 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу повышаются, причем стоимость сорта Brent впервые с 20 мая 2019 года пробила вверх рубеж в $73 за баррель.

По состоянию на 18:22 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,61% до $72,96 за баррель (ранее в моменте добирались до $73,09 за баррель), а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — также на 1,1% до $71,06 за баррель (превысив уровень в $71 за баррель впервые с 15 октября 2018 года», сообщает ТАСС.

Как констатируют аналитики Rystad Energy, спрос на нефть в мире восстанавливается благодаря ускорению вакцинации, а на фоне консервативной политики ОПЕК+ цены растут до новых многолетних максимумов — свыше $70 за баррель — с перспективой дальнейшего повышения, отмечает «Финмаркет».

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.