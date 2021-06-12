“Большая семерка” обнародует план предотвращения пандемий Бузова стала театральной актрисой » США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден Эскадренный миноносец USS Laboon военно-морских сил США направляется в Черное море, сообщило в пятницу командование Шестого флота США.Эсминец, входящий в ударную группу авианосца Dwight D. Eisenhower, способный нести на борту 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров, вышел из греческого порта Суда Бэй, где находился с 3 июня. Корабль взял курс на черноморский бассейн для «проведения операций по поддержанию безопасности в регионе», говорится в сообщении флота. Утром в пятницу USS Laboon проследовал через Дарданеллы и вошел в Мраморное море, сообщает Konya Aktuel. «ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — напоминает командование в Twitter. Вооруженный крылатыми ракетами миноносец — третий корабль НАТО, отправляющийся к российским берегам накануне переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Сейчас корабли находятся в Стамбуле и, согласно конвенции Монтре, могут войти в Черное море на 21 день. Таким сроком ограничено время пребывания флота нечерноморских стран.