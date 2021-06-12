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США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден

Эскадренный миноносец USS Laboon военно-морских сил США направляется в Черное море, сообщило в пятницу командование Шестого флота США.Эсминец, входящий в ударную группу авианосца Dwight D. Eisenhower, способный нести на борту 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров, вышел из греческого порта Суда Бэй, где находился с 3 июня.

Корабль взял курс на черноморский бассейн для «проведения операций по поддержанию безопасности в регионе», говорится в сообщении флота.

Утром в пятницу USS Laboon проследовал через Дарданеллы и вошел в Мраморное море, сообщает Konya Aktuel.

«ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — напоминает командование в Twitter.

Вооруженный крылатыми ракетами миноносец — третий корабль НАТО, отправляющийся к российским берегам накануне переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Сейчас корабли находятся в Стамбуле и, согласно конвенции Монтре, могут войти в Черное море на 21 день. Таким сроком ограничено время пребывания флота нечерноморских стран.

12 июня, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Россия, США
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