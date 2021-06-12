«Слегка» поправилась — актриса Нелли Уварова удивила поклонников своим внешним видом

На днях артистка, которая в последнее время довольно редко появляется на публике, стала гостьей программы «Вечерний Ургант». На съемку знаменитость пришла в платье нежно-зеленого цвета довольно широкого фасона. Фанаты решили, что Уварова или беременна, или за это время очень сильно поправилась.

Кроме того изменилась и прическа актрисы. Нелли покрасила волосы в пепельный блонд и отрезала длинные волосы. Поклонники так оценили внешний вид звезды:

Мда, изменилась сильно Уварова.

Ого, Нелли разнесло.

Нелли Уварову не узнать сейчас. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева.

Уварова поправилась, не узнать.

Напомним, что знаменитость Нелли Уваровой принесла роль в фильме «Не родись красивой», где она сыграла Екатерину Пушкареву.