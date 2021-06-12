Родители арестованного в Беларуси Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель о помощи

Родители бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, арестованного в Беларуси, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о помощи.

Мать Романа, Наталья Протасевич обратилась к Меркель через издание Bild.

Мы очень просим вас помочь нам вызволить невиновных из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются пыткам и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям.

В интервью немецкому изданию родители Протасевича также вновь заявили, что признания, которые показало белорусское гостелевидение, их сын дал под силовым воздействием. По словам отца Романа, Дмитрия Протасевича, у его сына на видео свернут нос и синяки на шее, что явно указывает на пытки.

Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега были задержаны 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого они находились, выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Белорусские власти объявили, что поступило сообщение о бомбе на борту самолета, рейс совершил посадку в Минске. Власти многих стран ЕС сочли инцидент захватом самолета ради задержания Протасевича, после чего запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией, а компании «Белавиа» — над своей территорией.