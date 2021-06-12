Премия Prix De La Photographie Paris 2020 Awards — лучшие фото

Несколько номинантов призеров Премии Prix De La Photographie Paris 2020 Awards

Выбор куратора

Портрет шахтера угольной шахты Пниувек в 40 км к юго-западу от Катовице, столицы Силезии. В регионе имеется множество действующих угольных шахт, которые поставляют уголь, обеспечивающий 80% энергии Польши. Гарантия занятости, хорошие зарплаты, ранний выход на пенсию и, во многих случаях, семейные традиции привлекают людей на эту работу. Тем не менее отрасль находится в упадке, поскольку многие шахты нерентабельны.

Польша, один из крупнейших производителей угля в Европе, а также является одной из самых загрязненных стран.

Автор Ален Шредер

Серебро в категории Пресса/путешествиях/туризме

Сяпу Китай, расположенный в северо-восточной части провинции Фуцзянь, является старейшим уездом в восточной части Фуцзянь. У протяженной береговой линии, вдоль мелкого моря, песчаных пляжей и красивых илистых отмелей стоит небольшая рыбацкая деревушка, где рыбак плетет свою сеть.

Автор Сара Воутерс

Золото в категории Портрете/другое, золото в категории Пресса/общие новости, 1-е место в категории Портрет

«Врачи и медсестры отделения интенсивной терапии — больницы Сан-Сальваторе в Пезаро, итальянском городе, где я родился и снова живу, и который с первого дня, к сожалению, находился на пике распространения и смертности от COVID-19. Я сделал снимки в конце смены — двенадцать часов борьбы без перерыва в неравной войне. В глубоких отпечатках, оставленных защитными масками, я нахожу символ жертвенности и доказательства боли, страха и беспомощности перед неизвестным врагом».

Автор Альберто Джулиани

Золото в категории Природа/времена года

«Сияние светлячков, которое можно увидеть только в редких местах в горах Японии, было снято с помощью сравнительного синтеза.

Сияние мимолетное и красивое.

Я с нетерпением жду этого события каждый год».

Автор Наоя Ёсида

Бронза в категории Пресса/люди/личности

Господин Сюй Минчжун, мастер рисовых пельменей, играл Ба Цзя Цзяна с 12 лет. Он самый известный исполнитель на Тайване.

Автор Чин-Фа Цзэн

Золото в категории Пресса /природа/окружающая среда

Согласно статистике Организации Объединенных Наций, в мире более 100 стран и регионов нуждаются в воде, 43 из которых страдают от острой нехватки воды. Нехватка волы угрожает жизням 2 миллиардов человек, в основном в Африке и на Ближнем Востоке. Я хотел показать жажду людей в засушливых регоинах и, надеюсь, с помощью этой серии фотографий, напоминаю миру, что нужно беречь водные ресурсы.

Автор Ши Чен Рен

Бронза в категории Природа/деревья

«Приехав в Дрезден, я заметила деревья на фоне рапсового поля — издалека они выглядели как листья».

Автор Доминика Кошовска

Золото в категории Пресса/путешествия/туризм

Люди в пустыне Вахиба раньше путешествовали на верблюдах через пустыни Султаната Оман. Они гордятся этим прекрасным наследием.

Автор Самир Альбусаиди

Золото в категории Изобразительное искусство/люди, 1-е место в изобразительном искусстве

Begins a Scar — это арт-проект, который я создал для выставок в своих галереях. Работа олицетворяет обидные прозвища и ярлыки, которые ежедневно навешивают на людей. С приходом новой администрации Трампа в Америке появилось новое поколение людей, которые почувствовали, что имеют право использовать эти расистские оскорбления и ярлыки, чтобы унизить любого. Эти ярлыки обижают подрывают уверенность и моральный дух жертвы, и часто приводят к самоубийству.

Автор Сандро Миллер

Золото в категории Портрет /культура, 1-е место в Портретном искусстве

Эта серия фотографий отражает мое личное общение со Бродягами, которых я встретила на нескольких незаконных стоянках в Голуэе и Лимерике, за пределами Дублина, а также на ежегодной конной ярмарке в Баллинасло.

Впервые я встретила Ирландских Бродяг во время поездки в Киллало, графство Клэр. Хотя у них дурная слава, репутация преступников, я обнаружила, что они дружелюбны и открыты, и, к сожалению, неправильно поняты. Я думаю, что важно задокументировать Бродяг такими, какими мы знаем их сегодня, чтобы собрать фотографии уникальных людей.

Автор Ребекка Мозман

Бронза в категории Изобразительное искусство/люди

«Когда цветет природа, процветаем и мы — этот портрет раскрывает красоту, целостность и тишину».

Автор Саския Вагенворт

Серебро в категории Архитектура/городской пейзаж

Одна из детских площадок, расположеная во дворе многоквартирного дома в Москве.

Автор Евгений Стецко



Бронза в категории Пресса/путешествия/туризм

Рано утром в Мандалае, Мьянма.

Автор Влад Куцей

Бронза в категории Природа/времена года

Пастухи и овцы под деревьями populus euphratica.

Автор Джерри Чианг

Золото в категории Реклама/мода, 1-е место в рекламе

Ретро история любви к моде

Элвин, отмеченный наградами фотограф, снимает модные портреты и портреты знаменитостей. В книге «Серебряный след» он опубликовал серию снимков величайших фотографов мира. А в благотворительной книге «Скрытые жемчужины» 25 ведущих британских фотографов сделали 100 снимков известных людей.

Его изображение Джерри Холл было включено в книгу «Жизнь в картинках» и выбрано для обложки с Норманом Паркинсоном.

Автор Элвин Коутс

Золото в категории Реклама/еда

Солнечная система семян и специй.

Совмещение макросъемки и фокуса.

Автор Гарет Морганс

Золото в категории Портретная живопись/автопортрет

«Я создала эту серию автопортретов в начале карантина из-за пандемии COVID-19 в Париже. Я хотела исследовать сюрреалистический мир, находящийся между фактами и вымыслом, в котором я вдруг оказалась. Я черпала вдохновение в настоящем и прошлом, из картин, фотографий, кино, моды, социальных сетей и ежедневных новостей, а также из повседневных наблюдений. Каждая фотография отправляла меня в путешествие, в исследование и предоставила способ связи с теми, кто находится с другой стороны».

Автор Юлия Катарина Кейл

Золото в категории Природа /деревья, золото в специальной категории/другие «особые», 1-е место в специальной категории.

Деревья, которые не выглядят настоящими (сюрреалистично).

История семейства деревьев моря Сумба.

Я хочу поговорить об этом семействе.

Родители обнимают детей, когда те рождаются.

Но дерево не может обнять ребенка, рожденного от него.

Тем не менее деревья счастливы.

Они всегда могут смотреть друг на друга и молиться.

Современные люди слишком заняты, чтобы встречаться со своими семьями.

Но не забывайте свою семью, как деревья, которые всегда смотрят друг на друга и молятся.

Автор Сук Ын Ким

Золото в категории Реклама /годовой отчет, серебро категории в Портретная живопись/личность, 2-е место в рекламе

«Двигай тележку в глубь шахты, двигай тележку с углем обратно, укрепи своды туннеля, почини оборудование, а затем отдохни. Шахтеры тяжело работают, но у них всегда в запасе есть решительная улыбка. День для шахтера — это воплощение нашей обычной жизни».

Автор Чин-Фа Цзэн

Выбор куратора

Верхний Ист-Сайд Манхэттена считается самым богатым районом Нью-Йорка. Здания белых перчаток, дизайнерские бутики, Музейная миля и обедающие леди, — вот картины, воплощающие Верхний Ист-Сайд. Площадь охватывает 59-ю по 96-ю улицу от Ист-Ривер до Центрального парка, пересеченную такими проспектами, как Парк Авеню и Пятая Авеню. Большинство людей живет здесь годами и даже не думают о переезде. На вопрос, как они хотят, чтобы их сфотографировали, ответы были ошеломляющими: обнаженными, одетыми как махараджа, в постели и т. д. В этой серии снимков рассказывается о жизни в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Автор Ален Шредер

Золото в категории Пресса/политика

В марте исполнилось девять лет с тех пор, как движение за демократию, начавшееся в Сирии в 2011 году, превратилось в войну.

То, что изначально было простым движением сирийских правительственных сил против повстанцев, заменилось интересом разных сил из-за пределов страны.

9 октября 2019 года турецкие силы начали вторжение в Рожаву, район курдского контроля через границу, как будто ожидая новостей о решении президента Трампа вывести войска США, объявленных тремя днями ранее. Теперь в игре Турция, Россия, США, ИГИЛ, курды и сирийские вооруженные силы. Теперь война в Сирии вступила в новую фазу.

Автор Юсуке Сузуки

Золото в категории Портретная живопись/свадьба

Индийская свадьба.

Готовясь к свадьбе, невеста сидит и размышляет.

Автор Yaz Media Production

Золото в категории Природа/цветы, 1-е место в категории Природа

Я фотограф-любитель, увлекающийся фотографиями путешествий.

Эта трогательная история началась во время карантина, лишившего нас счастья передвижения. Муж дарил мне цветы, купленные у бабушек-пенсионерок. Это были не выращенные на продажу, а простые полевые цветы, собранные в саду. К сожалению они быстро увядали и чтобы продлить им жизнь, родилась идея заморозить их. Вдохновленная работами великих художников, я продумала гармоничную композицию застывшего хаоса. Это оказалось совершенно непредсказуемым и захватывающим опытом.

Автор Ольга Волянская

Выбор куратора

Путешествуя по пустыне, я наткнулся на лагерь цыган, направлявшихся из Систана в поисках низкооплачиваемой работы в Хорасане. В отличие от традиционных иранских кочевников, эти люди отличаются бедностью, жесткостью и порой аморальным поведением. Они позволили мне фотографировать их в течении нескольких минут, и я сосредоточился на том, чтобы запечатлеть условия жизни детей в этом лагере. Маленькие потрепанные руки, рваная обувь и пластиковые заплатки на палатках рассказывают историю их потерянного детства.

С 2000 года Басим Гоморлу (родился в 1984 году в Иране) путешествовал по природным, городским и сельским районам Ирана, чтобы захватить страну с переходной экономикой. Его работы экспонировались на персональных выставках в Иранском форуме художников (Khane Honarmandan) в Тегеране, в Исфаханском музее современного искусства и в галереях по всей стране. В 2011 году он был первым фотографом в Иране, организовавшим фотовыставку в отдаленной деревне в Хорасане, где он регулярно фотографировал в течение десяти лет.

Автор Басим Гоморлу

Золото в категории Архитектура/интерьере

«В этом интерьере временные промежутки расширяются. Время говорит, напоминает. Изображение объединяет настоящее и прошлое. Мгновение вечности. Не торопитесь, спокойно вглядитесь в пространство, окруженные старинными стенами. Почувствуйте покой и безмятежность, сотворите заново то, что прошло; забытые жизни, воспоминания и былую славу. Что-то неуловимое для наших глаз: кажущаяся пустота оживает; расщелины уступают место зарождающимся корням, кустарникам и деревьям. Распад — это красота. Не суетитесь, обретите покой».

Автор Лоренцо Люмерас