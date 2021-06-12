Новый роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: она носит его рубашку, а к нему приехала ее мама

Предполагаемый роман между Канье Уэстом и Ириной Шейк взорвал мировые СМИ и, кажется, затмил все инфоповоды, но не будем забывать о другой громкой новости из мира знаменитостей — воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека!

В том, что этот роман реален, кажется, убедились уже многие: пара успела слетать на отдых в Монтану, вместе провести время в Майами, а инсайдеры уверяют, что Джей Ло даже хочет переехать поближе к Бену. Но если делить жилплощадь звезды пока не планируют, то вот гардеробом Аффлека Дженнифер, судя по всему, пользуется свободно. Доказательство этому обнаружили американские репортеры, сфотографировавшие вчера Лопес в аэропорту Лос-Анджелеса.

С борта частного самолета певица сошла в точно такой же клетчатой рубашке, которую ранее папарацци уже видели на Бене!

Дженнифер Лопес

Бен Аффлек

Проводить время вместе они сейчас не могут, так как оба заняты работой. Джей Ло вернулась в Лос-Анджелес из Майами, где снимала новый клип. Ну а Аффлек сейчас работает над новым фильмом, съемки которого проходят в Лас-Вегасе. Рубашка любимого, очевидно, должна скрасить разлуку!

К слову, в Лас-Вегасе на днях побывала 75-летняя мама Дженнифер Гваделупе. Издание Page Six сообщило, что женщина навестила Аффлека на съемочной площадке в городском казино Wynn, где они мило пообщались.

Напомним, что первый раз встречаться Бен и Джей Ло начали в 2002 году, и отношения их развивались весьма стремительно — в том же году Аффлек сделал любимой предложение. Но всего за несколько дней до свадьбы пара разорвала помолвку. 17 лет спустя Бен и Дженнифер явно не торопят события, что, впрочем, лишь подогревает интерес к их отношениям. Инсайдеры утверждают, что на этот раз все серьезно!