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Новые снимки от первого китайского марсохода передали в высоком качестве

Китайское космическое агентство (CNSA) опубликовало новые снимки, присланные марсианской миссией Tianwen-1, точнее, ее аппаратами на поверхности: посадочной платформой и ровером Zhurong. Сделаны снимки местности, в том числе довольно любопытные.

Например, сфотографирован издалека парашют с задней крышкой посадочной платформы. Кроме того, есть снимок ровера и платформы со стороны – он сделан выносной камерой, которую Zhurong поместил на поверхность, а затем отъехал для группового снимка.

Марс,марсоход,Китай,страны
Марс,марсоход,Китай,страны
Марс,марсоход,Китай,страны
Марс,марсоход,Китай,страны
Марс,марсоход,Китай,страны
Марс,марсоход,Китай,страны
12 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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