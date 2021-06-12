Новые снимки от первого китайского марсохода передали в высоком качестве

Китайское космическое агентство (CNSA) опубликовало новые снимки, присланные марсианской миссией Tianwen-1, точнее, ее аппаратами на поверхности: посадочной платформой и ровером Zhurong. Сделаны снимки местности, в том числе довольно любопытные.

Например, сфотографирован издалека парашют с задней крышкой посадочной платформы. Кроме того, есть снимок ровера и платформы со стороны – он сделан выносной камерой, которую Zhurong поместил на поверхность, а затем отъехал для группового снимка.