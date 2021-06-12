Наноалмазные батарейки из ядерных отходов смогут проработать более 20 000 лет

Калифорнийская компания NDB представила концепцию «батарейки будущего», которая сможет решить проблему ядерных отходов с АЭС и одновременно обеспечит человечество практически неиссякаемым и безопасным источником энергии. Для этого требуется лишь распилить старые графитовые стержни из реакторов, которые богаты чрезвычайно радиоактивным изотопом углерод-14, на крошечные фрагменты наноразмера. Каждый такой кусочек станет сердцем новой батареи.



В NDB спроектировали структуру ядра будущей батареи в виде алмаза, в который нужно превратить углерод-14. Он получит свойства полупроводника и теплопроводника, что позволит эффективно собирать с его поверхности заряд, получаемый в процессе радиоактивного распада. Остается только добавить суперконденсатор для накопления энергии и оболочку из нерадиоактивного углерода-12, которая станет барьером на пути опасного излучения.



В зависимости от практических целей алмазные ячейки можно составлять в несколько слоев, чтобы сформировать из них батарею с нужными параметрами. Конкретные характеристики предсказать сложно, но в NDB обещают разработать модели с низким и высоким энергетическим уровнем. Лаборатории компании до сих пор закрыты из-за пандемии, поэтому никаких прототипов или практических наработок пока нет, только концепция.

Несмотря на это, в NDB обещают создать коммерческую версию наноалмазной батарейки максимум через два года. И уже занимаются переговорами с владельцами АЭС по передаче им отработанных графитовых стержней. Какими именно получатся батареи – покажет время, но в потенциале это могут быть практически «вечные» источники энергии, которые при символическом энергопотреблении смогут проработать до 28 000 лет, пока не выгорит весь углерод в ядре.