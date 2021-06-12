Марсоход «Персеверанс» приступил к научной программе и прислал огромную панораму Марса

Марсоход «Персеверанс» официально приступил к первой научной кампании, которая продлится несколько месяцев. За это время ровер должен изучить большой участок дна кратера Езеро и собрать восемь образцов грунта для доставки на Землю, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA. Также команда ровера опубликовала интерактивную панораму со звуком, которая составлена из 992 отдельных кадров.

«Персеверанс» стал пятым марсоходом NASA и наиболее совершенным в техническом плане среди них. Он прибыл на Марс в феврале этого года, доставив беспилотный вертолет «Индженьюити» (на сегодняшний день дрон совершил уже семь полетов). В задачи ровера входят исследования поверхностного слоя Марса, поиск биосигнатур, сбор образцов грунта в герметичные пробирки, которые затем попадут на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission), а также изучение климата.

До 1 июня 2021 года «Персеверанс» завершил фазу ввода в эксплуатацию, в ходе которой ровер проверил работу всех научных инструментов и систем, испытал прибор для добычи кислорода MOXIE, а также получил более 75 тысяч снимков и записал первые звуки Марса. Теперь ровер официально приступил к выполнению собственной научной программы и в течение следующих нескольких месяцев будет исследовать участок дна кратера Езеро площадью четыре квадратных километра. Именно здесь марсоход соберет образцы грунта для доставки на Землю.

Первая научная кампания будет завершена, когда марсоход вернется к месту своей посадки на Марсе. К этому моменту «Персеверанс» преодолеет расстояние от 2,5 до 5 километров и заполнит грунтом 8 из 43 пробирок. Затем ровер отправится на север, а затем на запад, где начнет вторую научную кампанию по изучению дельты высохшей реки, впадавшей в озеро.

Кроме того, команда ровера опубликовала 360-градусную интерактивную панораму окружающей марсоход местности, которая была составлена из 992 отдельных кадров, полученных камерой Mastcam-Z в период с 15 по 26 апреля 2021 года. Изображение марсохода было вставлено в панораму для масштаба и получено 20 марта 2021 года, а звуки ветра были записаны 22 февраля 2021 года и обработаны так, чтобы удалить шум, производимый ровером.

https://nplus1.ru/news/2021/06/11/perseverance-first-science