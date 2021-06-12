Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: «Просто хочу счастья»

В четверг вышел финальный эпизод реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, завершивший историю этого масштабного проекта, который продлился 20 сезонов. Большая часть эфирного времени была посвящена ярким и памятным моментам, которые произошли за эти годы, но одной из главных тем последнего сезона стал развод 40-летней Ким Кардашьян и 44-летнего Канье Уэста.

В финальную серию вошел и эмоциональный разговор Ким со своей матерью Крис Дженнер, в котором она объяснила, почему Канье — неподходящий партнер для нее.

Я иду к терапевту. Позвольте мне поработать над собой и разобраться, на каком этапе я нахожусь, — и это то, отчего я так взволнована. Я просыпаюсь в 40 лет и понимаю, что я просто хочу полного счастья. Я знаю, что, очевидно, полное блаженство далеко от реальности, но если я могу иметь его большую часть времени, это все, чего я хочу, куда бы меня это ни привело.

Я просто хочу своего чистого счастья, поэтому я работаю над тем, чтобы выяснить, как этого добиться. Мне просто кажется, что я так много работала в жизни, чтобы достичь всего, чего я хотела, и я оправдала свои ожидания и достигла в десять раз большего, чем я могла себе представить,

— сказала Ким.

Ким также рассказала о чувстве одиночества в своих отношениях с Канье, вспомнив момент, когда он уезжал в Вайоминг, пока она оставалась в Лос-Анджелесе.

Я никогда не думала, что я одинока … Я всегда думала, что это нормально, со мной могут быть только дети, а мой муж переезжает из штата в штат, и я просто поддерживаю его в этом, и меня это устраивало. А затем, когда в этом году мне исполнилось 40, я поняла: «Нет, мне не нужен муж, который живет далеко от меня». И я подумала: «Боже мой, а вот тогда-то мы лучше ладим». И потом мне стало грустно, а я не этого хочу,

— призналась Ким.

Ранее в шоу она также уже обращала внимание на то, что Канье нужна другая жена, которая сможет разделить его образ жизни и переехать с ним в Вайоминг.

Кардашьян также отметила, что ей в общении с мужем не хватало милых маленьких моментов вроде просмотра общего любимого шоу или совместных занятий спортом.

Мелочи — это то, чего у меня нет. У меня есть только большие дела. И я благодарна за этот опыт, но я думаю, что готова к меньшим событиям, которые, как мне кажется, будут много значить,

— поделилась Ким.

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