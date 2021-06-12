Карантин на съемочной площадке обернулся финансовой катастрофой для Тома Круза

Карантин на съемочной площадке обернулся финансовой катастрофой.

Несколько дней назад стало известно о том, что вся съемочная группа нового фильма была вынуждена уйти на двухнедельный карантин из-за положительных проб на коронавирус. Съёмки свернули, площадку пришлось законсервировать. Создатели фильма, одним из которых является Том Круз, несут колоссальные убытки из-за простоя.

У Круза осталось ровно три недели на то, чтобы в срочном порядке завершить съемки. Процесс может осложнить и то, что из-за срыва графика часть сотрудников съемочной бригады может уйти в другие проекты.

«Том и команда рвут на себе волосы. Некоторые из членов команды — наемные сотрудники. И у них есть другая работа. Тому придется искать им замену, а это снова потребует времени», — сообщил инсайдер издания.

Коронавирус и мнительность Круза превратили съемочную площадку в место постоянных скандалов. В конце прошлого года один из таблоидов опубликовал аудиозапись, на которой Том кричал на членов своей команды из-за того, что они пренебрегают его распоряжениями и отказываются носить маски.

Напомним, выход фильма «Миссия: невыполнима 7» неоднократно откладывался из-за пандемии. По последним данным, картина должна выйти на экраны в мае 2022 года.