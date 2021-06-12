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Карантин на съемочной площадке обернулся финансовой катастрофой для Тома Круза

Том Круз должен завершить съемки фильма за три недели

Карантин на съемочной площадке обернулся финансовой катастрофой.

Несколько дней назад стало известно о том, что вся съемочная группа нового фильма была вынуждена уйти на двухнедельный карантин из-за положительных проб на коронавирус. Съёмки свернули, площадку пришлось законсервировать. Создатели фильма, одним из которых является Том Круз, несут колоссальные убытки из-за простоя.

У Круза осталось ровно три недели на то, чтобы в срочном порядке завершить съемки. Процесс может осложнить и то, что из-за срыва графика часть сотрудников съемочной бригады может уйти в другие проекты.

«Том и команда рвут на себе волосы. Некоторые из членов команды — наемные сотрудники. И у них есть другая работа. Тому придется искать им замену, а это снова потребует времени», — сообщил инсайдер издания.

Коронавирус и мнительность Круза превратили съемочную площадку в место постоянных скандалов. В конце прошлого года один из таблоидов опубликовал аудиозапись, на которой Том кричал на членов своей команды из-за того, что они пренебрегают его распоряжениями и отказываются носить маски.

Напомним, выход фильма «Миссия: невыполнима 7» неоднократно откладывался из-за пандемии. По последним данным, картина должна выйти на экраны в мае 2022 года.

12 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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