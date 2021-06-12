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Илон Маск подключит все пассажирские самолеты к сети Интернет

«Оператор Starlink провёл несколько демонстраций продукта для использования Wi–Fi в самолётах и хочет официально презентовать его в ближайшее время», — рассказал на отраслевом саммите Джонатан Хофеллер, вице–президент SpaceX по Starlink и продажам.

Оборудование будет спроектировано и изготовлено SpaceX. Компания улучшит конструкцию новых антенн, чтобы использовать их для авиационной связи.

А следующее поколение Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь, чтобы обеспечивать доступ в интернет самолётам над удалёнными частями океана.

В 2020 году SpaceX подала заявку на тестирование Starlink на пяти самолетах Gulfstream, а в марте 2021 года запросила разрешение у Федеральной комиссии по связи на использование Starlink с «наземными станциями в движении», например, в грузовиках, морских судах и самолетах, сообщает The Verge.

SpaceX с 2018 года запустила на орбиту больше 1500 спутников Starlink из 4440, для глобального покрытия широкополосным интернетом.

В 2020 году SpaceX запустил также подписку на бета–тестирование интернета от Starlink за $99 в месяц.

12 июня, 2021 | Category: Новости, США
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