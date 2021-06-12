Марсоход «Персеверанс» приступил к научной программе и прислал огромную панораму Марса Фанаты Билла Мюррея бьют тревогу — он еле ходит » Харрисон Форд набросился на обнаглевших фанатов Звезда «Индианы Джонса» сейчас снимается в новом эпизоде саги. Съемки проходят в Ньюкасле, там же проживает вся команда, работающая над картиной. Соседство с суперзвездой Голливуда не дает покоя местным поклонникам. Фанаты буквально ходят за Фордом по пятам, не давая ему ни на минуту остаться в одиночестве. Несмотря на то, что актер соблюдает едва ли не максимальную конспирацию, ходит только в маске, которая закрывает половину лица, и покидает отель через запасные выходы, настойчивые папарацци и зрители все время находится рядом. Как пишет Daily Star, одна из выходок поклонников привела Харрисона в ярость. Актер покинул отель, чтобы поужинать в одном из местных ресторанов. Поклонники дождались его возвращения и стали требовать автограф-сессию прямо у входа в гостиницу. «Форд был взбешен. Сначала он пытался вежливо попросить людей не толпиться вокруг него. Но когда его просьбы не услышали, заявил, что никаких автографов давать не будет», – рассказывает корреспондент издания. Таблоид также отмечает, что актер был раздосадован тем, что фанаты, столпившиеся вокруг него, пренебрегли средствами защиты— многие из них были без масок. Известно, что 78-летняя звезда очень внимательно относится к своему здоровью, особенно на фоне пандемии, и справедливо опасается поставить под угрозу съемочный процесс нового «Индианы Джонса». Напомним, недавно из-за положительных проб на коронавирус были приостановлены съемки боевика «Миссия невыполнима», команде проекта пришлось уйти на карантин, а площадку законсервировать. Источник фото: Legion-media Автор: Виктория Фроленко