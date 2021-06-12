Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила $73 за баррель Ученые доказали вред попыток превратить «сову» в «жаворонка» » Глава Евросовета обвинил Россию в подрывных и провокационных действиях Россия действует незаконно и провокационно. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его цитирует бельгийский телеканал LN24 Мишель добавил, что Евросоюз Россию не боится. «Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность», — отметил глава Евросовета. Он добавил, что трансатлантическая сплоченность Европы и США в отношении России «поможет защитить общие интересы и ценности». По словам Мишеля, на днях будет совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом. Он пройдет накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.