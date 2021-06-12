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Глава Евросовета обвинил Россию в подрывных и провокационных действиях

Россия действует незаконно и провокационно. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его цитирует бельгийский телеканал LN24.

Мишель добавил, что Евросоюз Россию не боится.

«Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность», — отметил глава Евросовета.

Он добавил, что трансатлантическая сплоченность Европы и США в отношении России «поможет защитить общие интересы и ценности». По словам Мишеля, на днях будет совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом. Он пройдет накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

12 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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