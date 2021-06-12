Фанаты Билла Мюррея бьют тревогу — он еле ходит

70-летний актер впервые за долгое время появился на публике и заставил всех переживать.

70-летний Билл Мюррей шокировал аудиторию осунувшимся и постаревшим внешним видом на недавнем выходе. Впервые за последние полтора ковидных года актер появился на людях и заставил публику всерьез обеспокоиться.

Преданный поклонник бейсбольной команды «Чикаго Кабс» Мюррей пришел на трибуны, чтобы поддержать любимых игроков. В какой-то момент эмоции захлестнули Мюррея, из-за чего он схватил в руки дикторский микрофон и начал громко петь и заводить трибуны. При этом руки у актера тряслись так сильно, что, казалось, он сейчас подхватит сердечный приступ.

«Давайте напугаем этих кардиналов, давайте напугаем», — скандировал он с трибун, чем заставлял аудиторию распаляться еще сильнее.

Ушел с мероприятия Мюррей уставшим, актер еле стоял на ногах, сообщает Daily Mail. В Сети, тем временем, всерьез переживают, ведь голливудский актер стал уже немолод и в целом выглядел достаточно болезненно. Некоторые поспешили успокоить друг друга, заявив, что Мюррей просто стар, а недуги бывают у всех.

Источник фото: Legion-media