Актриса Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») с рабочим названием «Она пришла ко мне» (She Came To Me).

В картине также появятся Мариса Томэй, Мэттью Бродерик, Иоанна Кулиг и Тахар Рахим.

Это будет романтическая история о писателе в творческом кризисе, чью жизнь за одну ночь переворачивает новая любовь.

Съемки должны начаться осенью в Нью-Йорке. Даты выхода пока нет.